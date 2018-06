Battlefield V Sistem Gereksinimleri Haberleri Gerçeği Yansıtmıyor

Yakın zaman önce resmi olarak duyurulan Battlefield 5 için beklenmeyen bir açıklama geldi. Oyunun geliştiricisi DICE’ın topluluk yöneticisi, yayınlanan sistem gereksinimi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

23 Mayıs tarihinde düzenlenen tanıtım etkinliğiyle birlikte resmi olarak gösterilen Battlefield V, birinci kişi bakış açılı nişancı oyunlarını seven oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen ve savaşın daha önce ele alınmamış cephelerini işleyeceği söylenen oyun, yine grafikleri ve oynanışıyla dikkatleri çekmişti.

Oyun için yayınlanan ilk videonun ardından Battlefield 5’in Origin sayfası oyuncuların ziyaretine açılırken, sayfada sistem gereksinimleri bilgisine de yer verilmişti. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Battlefield Topluluk Yöneticisi Dan Mitre, Battlefield V sistem gereksinimleri başlığıyla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Daha önce Battlefield 1’in duyurusunun ardından da benzer bir sorunla karşılaştıklarını hatırlatan Mitre, Origin sayfasında yazılan gereksinimlerin, “yazılmak için yazıldığını” dile getirdi. Sayfada sistem gereksinimleri kısmını boş bırakamadıklarını belirten Mitre, gerçek sistem gereksinimi duyurusunun yakın zaman sonra paylaşılacağını ifade etti.

Dan Mitre, kısa bir süre sonra yapacakları açıklamayla birlikte Battlefield 5’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bilgisini, merak eden oyuncularla resmi olarak paylaşacaklarını hatırlattı.

