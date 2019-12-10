Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Duyuruldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Vanquish ve Bayonetta oyunlarının Xbox One versiyonları Microsoft Store üzerinde aniden ortaya çıkmışlardı. HD Remaster olan bu versiyonların her ikisi için de 18 Şubat 2020 tarihi işaret ediliyordu. Yayıncı SEGA, gerçekleşen sızıntı sonrasında beklenen duyuruyu sonunda gerçekleştirdi.

PlatinumGames tarafından geliştirilmiş olan Vanquish ve Bayonetta, SEGA yayıncılığında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuşlardı. 18 Şubat 2020 tarihinde de Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle adı altında hem kutulu hem de dijital olarak PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşacaklar.

Her iki oyun PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarında 4K 60 FPS gibi üst düzey bir kalite sunacak. Eğer Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle PlayStation 4 üzerinden ön-sipariş ile alırsanız, Bayonetta ve Vanquish ve Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary tema hediyeleriniz olacak. Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary için hediye edilecek olan temanın 3 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan satın alımları da kapsayacağını söylüyor SEGA. Yani iki haftalık bir süre tanınacak.

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bayonetta konusu

Oyuna adını veren karakterin hikayesinin anlatıldığı konuya göre Bayonetta ışık, karanlık ve kargaşa arasındaki dengeyi sağlayan bir klanın hayatta kalan son üyesi. Hem kendisini hem de dünyanın dengesini muhafaza edebilmek için defnediliyor. Ne var ki, bu olaydan beş yüz yıl sonra keşfedilmesi ve uyandırılması ile felaketler zinciri de tetiklenmiş oluyor.

Vanquish konusu

Nüfus artışının aşırı boyutlara ulaşmasıyla kaynak sorunlarının baş gösterdiği bir dünyada, bu sorunlar ile mücadele edebilmek için güneş enerjili uzay kolonisi Providence tarafından gelecek bekleniyordu. Ne var ki asilerin koloniyi ele geçirmeleri ve teknolojisini kullanarak şehirleri yok etmek için kullanmaya başlamaları ile her şey tersine dönüyor. Siz ise konuya özel eğitimli bir asker rolünde dahil olacaksınız. DARPA ajanı Sam Gideon rolünde olacağınız oyunda, koloniye sızıp enerji aktarıcısını etkisiz hale getirmek durumundasınız. Elbette bu iş o kadar kolay olmayacak. Gelişmiş teknolojiye sahip düşmanlar size zorluk çıkartacaklar ama sizin de eliniz boş değil. Mevcut silahların kopyasını üretebilen ve en fazla üç adet silahı elinizde tutabildiğiniz BLADE sistemi en büyük yardımcınız olacak.