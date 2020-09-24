İzmir Valisi Açıkladı: Bazı Koronavirüs Tedbirleri Kaldırılabilir!

Son 3 gün içerisinde İzmir genelindeki COVID-19 vaka sayılarında önemli bir düşüşün olduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs tedbirleri ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Köşger'in yeni tip koronavirüs kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklaması ile ilgili vatandaşların merak ettiği tüm ayrıntılar haberimizde.

İzmir'de Koronavirüs Tedbirleri Ne Zaman Kaldırılacak?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 3 gün içinde bir önceki haftaya kıyasla vaka sayılarının üçte bir oranında düşüş olduğunun altını çizerek yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. İzmir Valisi Köşger tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs kapsamında alınan bazı önlemlerin kaldırılma ihtimalinin olduğuna da yer verildi.

İzmir'in özellike çevresindeki şehirlere kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirten İzmir Valisi Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüs kapsamında yeni önlemlerin alınmasının gerektiği zamanlarda ilgili kararların gecikmeden verileceğini de belirten İzmir Valisi Köşger, "Bu kararlar hafifletilebilir de. İzmir'de durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin yaş ortalamasının 38 olduğunu, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin %76'sının 65 yaşının üstünde olduğunu söyledi ve açıklamasına şu ifadelerle devam etti: