Bazı Şanslı Oyuncular Yeni Call of Duty Oyununu Denediler

Günümzde artık büyük bütçeli bir oyunun duyurulması öncesinde beklentiyi artırmak için değişik reklam yöntemleri tercih ediliyor. Bu senenin yeni Call of Duty oyunundan da ilk olarak geçtiğimiz sene verilen bir iş ilanı ile haberdar olmuştuk ki her sene yeni bir Call of Duty oyunu çıktığı için bu hiç de sürpriz olmadı. Ancak bu defa reklam için oldukça farklı bir yöntem kullanıldı.

Bu zamana kadar duyduğumuz söylentiler ve ortaya atılan iddialar, yeni oyunun bir alt serinin devam oyunu ve adının da Call of Duty: Modern Warfare 4 olacağına işaret ediyorlardı. Ne Activision ne de Infinity Ward bu söylentilere henüz geri dönüş yapmış oldukları için detayları halen merak ediyoruz. Bazı şanslı oyuncular ise yeni Call of Duty oyununu herkesten önce gördüler.

Geçtiğimiz hafta sonu bir grup NFL oyuncusu, Activision ve Infinity Ward tarafından düzenlenen özel bir Call of Duty etkinliğine katılımda bulunmuşlar. Bu etkinlikle ilgili olarak hiçbir şey söylememeleri konusunda tembihlenen oyuncular, etkinlik sonrasında tabii ki sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşımları yapmayı da ihmal etmemişler. Bu paylaşımlarının beraberinde yaptıkları yorumlarına bakacak olursak, düzenlenen etkinlikte yeni Call of Duty oyununu oynamışlar. Ne var ki bunun haricinde ek bir bilgi bulunmuyor.

Call of Duty: Black Ops 4 oyununun geçtiğimiz senenin Mayıs ayında duyurulmuş olduğunu düşünecek olursak, bu senenin Call of Duty oyunu muhtemelen bu yakınlarda duyurulacaktır. Bu yeni oyun gerçekten de Call of Duty: Modern Warfare 4 olur mu bilmiyoruz ama en azından PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için satışa sunulacağı kesin.