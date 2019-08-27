BBC Kendi Dijital Asistanını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Günümüzde piyasada Amazon Alexa, Google Asistan, Apple Siri, Samsung Bixby ve Microsoft Cortana gibi birçok dijital asistan bulunuyor. Ancak 2020’de bunların arasına bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor.

BBC’nin, farklı İngiliz aksanlarını daha iyi anlamaya yönelik olarak tasarladığı kendi dijital asistanını 2020’de piyasaya çıkaracağı söyleniyor.

Şimdilik söz konusu dijital asistanın bir adı bulunmuyor ancak BBC’ye göre, çalışma geçici olarak 'Beeb' şeklinde adlandırıldı. Bu isimlendirmenin lansman sırasında değişmesi bekleniyor.

Şirket, dijital asistanın çeşitli İngiliz aksanlarını daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla, gelip seslerini kaydederek dijital asistana yardımcı olmaları için şimdilerde İngiltere çevresindeki birçok çalışanı davet ediyor.

Aslında BBC’nin dijital asistan pazarına giriş yapmak istemesinin şaşırtıcı bir karar olduğu söylenebilir. Çünkü söz konusu pazar zaten yeterince rekabetçi ve Apple, Microsoft ve Samsung gibi teknoloji devleri bile bu pazarda söz sahibi olmakta zorlanabiliyor. Yine de Google Home Mini ve Amazon Echo Dot gibi uygun fiyatlı akıllı hoparlörler sayesinde, Google Asistan ve Alexa halihazırda pazara hakim durumda.

BBC’nin dijital asistanı belki de sadece İngiltere’de popüler olan bölgesel bir uygulama olarak gelebilir. BBC’nin bu konuda ne kadar başarılı olacağını 2020’de göreceğiz.