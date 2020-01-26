Bedavaya Mars'a Gidin, FBI Bombayı Patlattı! - Teknoloji Haberleri #80

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Instagram'da ana sayfada bulunan IGTV butonu kaldırıldı. WhatsApp'ın kullanıcı sayısı ortaya çıktı. Samsung Mobile CEO'su değişti. Bugatti CEO'su Porshe kullandığını açıkladı. FBI sokakta yürüyenlerin kim olduğunu bulabildiğini açıkladı.

Google CEO'su yapay zeka hakkında hükümeti uyardı. CEO, yapay zekanın kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak cihazları resmi olarak açıkladı. Pazarlarda ve manavlarda satılan meyve/sebzelerin içerisinde zararlı maddelerin bulunduğu açıklandı.

Glovo, Türkiye'den çekileceğini duyurdu. Elon Musk, Mars'a gitmek isteyenlere çözüm buldu. Amazon CEO'sunun akıllı telefonu hacklendi, verileri dışarıya aktarıldı. TikTok durdurulamıyor. İzlenme sayısı rekoru kırıldı.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını öğrenebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!