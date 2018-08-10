Beklenen Red Dead Redemption 2 Oynanış Videosu Sonunda Yayınlandı

Merakla beklenen oyunların başında gelen Red Dead Redemption 2 için dört gözle beklenen oynanış videosu en sonunda yayınlandı. Rockstar Games tarafından geliştirilen, Vahşi Batı temalı açık dünya oynanışa sahip aksiyon oyunu için yayınlanan oynanış videosu, izleyenleri mest etti.

Grand Theft Auto serisiyle tanıdığımız Rockstar Games’in bir diğer büyük serisi Read Dead, son olarak Red Dead Redemption ile karşımıza çıkmış ve bizlere harika bir açık dünya deneyimi yaşatmıştı. Gerçek bir Vahşi Batı oyunu olan Red Dead Redemption, ucu açık şekilde bitmiş ve oyunun yayınlanmasından hemen sonra ikinci oyun için beklentiler artmaya başlamıştı. Rockstar Games ise GTA 5’in yapımını bitirmesinin hemen ardından Red Dead Redemption 2 için çalışmalara başlamış ve oyunu yakın zaman önce resmi olarak duyurmuştu.

Duyurunun yapılmasının ardından birçok oyuncu oynanış videosunu beklerken, dün akşam saatlerinde beklenen video yayınlandı. Altı dakikadan biraz uzun olan videoda, RDR2’de göreceğimiz neredeyse bütün oynanış detaylarına yer verilirken, nasıl bir oyunun bizleri beklediği de gün yüzüne çıktı.

Önceki oyuna nazaran yapılan ilk değişikliğin kavga mekaniklerine olduğu belirtildi. Yumruk yumruğa kavgaların gerçekçiliğini yükselten Rockstar, vahşiliğini de arttırdığını söyledi. Bir sonraki değişikliğin ise açık dünyada yer alan NPC’ler ile etkileşime geçme yollarının artması oldu. Yoldan geçen birine selam verme, bir kampta yaşanan hikayeleri anlatma ya da çete üyeleriyle sohbet etme gibi birçok özelliğin oyunda yer alacağı söylendi.

Oyunda göreceğimiz bir başka önemli değişiklik ise silahlar ve silah kullanımına yönelik yapılmış. Artık daha gerçekçi silahlı çatışmalar yaşayacağımız görülürken, kullandığımız her silahın aslına uygun tasarlandıkları ve gerçekte nasıl çalışıyorlarsa oyunda da öyle çalışacakları söylenenler arasında yerini altı.

Tüm bunların yanı sıra kamp kurma, avlanma, tehdit etme, şahitlik yapma, kumar oynama ve buna benzer tonlarca farklı detayı içerisinde barındıran yeni oyuna dair yayınlanan ilk oynanış videosunu ise hemen yukarıdan izlemeniz mümkün.