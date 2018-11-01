Beklenen WhatsApp Gelişmesi! Yakında Hikayeler Kısmına Geliyor

Yıllardır süren dedikoduların ardından popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a reklam geleceği duyuruldu. Uygulamanın CEO’sunun ardından WhatsApp Başkan Yardımcısı Chris Daniels, Outlook India isimli internet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: “Hikayeler bölümüne reklam koymaya hazırlanıyoruz. Bu reklamlar WhatsApp için ana gelir kaynaklarından bir tanesi olacak ve şirketlere insanlara ulaşmak adına direkt bir yol sunacak.”

WhatsApp’ın da sahibi olan Facebook, birkaç yıl önce Snapchat’i satın almaya çalışmış; ancak Snapchat’in sahipleri uygulamayı Facebook’a satmayı reddetmişlerdi. Bunun üzerine Snapchat’in en beğenilen özelliği olan “24 saat sonra silinen fotoğraflar ve videolar paylaşma” yeteneğini “Hikayeler” adı altında kopyalayan Facebook, sahibi olduğu bütün platformlara hikaye paylaşma seçeneği getirmişti. Yapılan geliştirmelerden sonra özellikle Instagram üzerinde oldukça popüler olan hikayeler özelliği, Snapchat’in kullanıcı sayısını dahi katlamış, fotoğraf ve videodan öteye giderek, neredeyse kendi başına bir sosyal ağ olmuştu.

WhatsApp uygulamasını 2014 yılında Facebook’a 19 milyar dolar karşılığında satan kuruculardan biri Brian Acton, 4 yıllık zorunlu Facebook görevinin bitmesine yaklaştığı günlerde, önemli açıklamalar yapmıştı. Facebook’un WhatsApp’tan daha etkin para kazanma yollarını uzun süredir araştırdığını belirten Acton, uygulamaya reklam konulabileceğinin ilk sinyallerini vermişti.

2012 yılında henüz Facebook’a satılmadan önce WhatsApp’ın neden reklam almadığına dair konuşan Acton, reklam alınmaya başlanırsa “kullanıcılar ürüne dönüşecekler” demiş ve Fight Club filminden bir alıntı yaparak, “Reklamlar bizim arabalar ve kıyafetlerin peşinden koşmak için hiç sevmediğimiz işlerde çalışıp, boktan şeyleri satın almamıza sebep oluyor” demişti.

Telegram ya da Signal kullanmaya başlayın

Halihazırda WhatsApp’ın mesajları okuduğu ve çeşitli yapay zeka sistemleriyle mesajların içeriğini analiz ettiği biliniyor. Buna rağmen içerisinde reklam olmaması sebebiyle kullanıcılarını sınıflandırmadığı ya da çeşitli başlıklar altında kategorilendirmediği düşünülüyor. Reklamların sisteme eklenmesiyle birlikte WhatsApp kullanıcılarının üzerinde baskının artacağı, neredeyse her mesajlarının kayıt altına alınacağı söylenenler arasında yerini alıyor.

Yukarıda saydığımız birçok kullanıcı WhatsApp kullanmayı bırakmak için harekete geçtiklerini söylerlerken, WhatsApp yerine uçtan uça şifreleme sistemleri tam olarak çalışan ve kullanıcıların yazdıklarını takip etmeyen, Signal ya da Telegram gibi uygulamalar öneriliyor.