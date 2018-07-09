Benzin İstasyonuna Sızan Hackerlar Bedava Benzin Dağıttılar

Detroit Polis Departmanı, bugüne kadar görülmüş en ilginç hack olaylarından bir tanesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamayla hackerların, Amerika Birleşik Devletleri’nin Detroit kentinde yer alan bir benzin istasyonundan 600 galon yani 2 bin 200 litre benzin çaldıkları söylendi.

(Benzin istasyonlarında kullanılan yazılım sistemi)

Gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık olayının yaklaşık 90 dakika sürdüğü dile getirilirken, olayın Detroit şehir merkezine yaklaşık 15 dakika uzaklıktan Marathon benzin istasyonunda, yerel saatle öğlen 1 sularında gerçekleştiği belirtildi. Yaklaşık 10 arabanın hırsızlık olayından yararlandığı tespit edilirken, polislerin hala yaşanan olayın şaşkınlığını yaşadıkları ve böylesine bir hırsızlıkla hiç karşılaşmadıkları belirtildi.

Hackerların benzin istasyonundaki pompaları ele geçirmek suretiyle istasyona gelen arabalara ücretsiz benzin verdikleri düşünülürken, pompaları nasıl ele geçirdiklerine dair araştırmanın sürdüğü dile getirildi. Şehrin yerel haber kuruluşlarından Fox 2 Detroit, kimliği belirsiz hackerların uzaktan kontrol yoluyla pompaları ele geçirmiş olabileceklerini iddia etti. Polis departmanı olay sonrasında yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının fark edilmesinden sonra benzin istasyonu çalışanlarının sistemi kapatmaya çalışmalarına rağmen hackerların sistemin kapanmasını da engellediklerini kaydetti.

Olayın nasıl yaşandığına dair henüz kesin bilgiler ele geçirilemezken, konuyla ilgili yorumlarda bulunan uzmanlar, hackerların benzin dağıtım yazılımına sızmış olabileceklerini ve bu yolla ücretsiz olarak benzin dağıtabileceklerini vurguladılar. Keza bu yılın başında yine Amerika’da bazı benzin istasyonunun yazılımlarına sızan hackerlar, benzin fiyatlarıyla oynamayı başarmışlar ve yerel haber sitelerine konu olmuşlardı. Detroit'te yaşanan hırsızlık olayındaysa 1.800 dolar değerinde 2 bin 200 litre benzin çalındığı doğrulanırken, çalışanan benzinin Türkiye'deki fiyatının ise 13,750 Türk Lirası olduğu görüldü.