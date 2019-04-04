Beşiktaş Zula Takımı Kuruldu! BJK ile InGame Ortaklığa Gitti

Türkiye’de e-spor dünyasına adım atan ilk geleneksel spor kulübü Beşiktaş, önemli bir iş birliğine gitti. Beşiktaş Zula Takımı kurulması konusunda InGame Group ve Beşiktaş JK arasında ortaklığa gidildi.

InGame Group ve Beşiktaş arasında yapılan ortaklık anlaşması kapsamında, Beşiktaş Zula Takımı kurulduğu duyuruldu. Vodafone Park’ta Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ve InGame Group CEO’su Alpay Alptekin’in katılımı ile düzenlenen etkinlik kapsamında duyurulan iş birliğinin sadece takımda kalmayacağı belirtildi.

Dünya çapında 21 milyondan fazla kişi tarafından oynanan ve on birden fazla dil destekleyen Zula’ya yatırım yapma kararı alan Beşiktaş’ın, yeni takımını kurmasının ardından Zula etkinliklerine ev sahipliği yapacağı, 2018-2019 futbol sezonunda Vodafone Park’ta, Beşiktaş JK Zula Espor takımının da yer alacağı iki etkinlik gerçekleştirileceği dile getirildi.

Espor organizasyonlarının bilinirliğinin artması adına iki tarafın da hızlı şekilde çalışacağı, bu kapsamında BJK TV’nin ekranlarında haftalık olarak bir espor programı yayınlanması ve Beşiktaş JK’nın resmi kulüp dergisinde her ay espor ile ilgili içeriklere yer verilmesi planlanırken, Zula oyun içi lisans sözleşmesiyle de oyuncular BJK ürünleriyle buluşturacağı dile getirildi.

Taraflar arasındaki iş birliği protokolünün imza töreninde konuşan InGame Group CEO’su Alpay Alptekin,gençlerin her geçen gün daha büyük ilgi gösterdiği espor ekosisteminin büyümesinde en önemli yapı taşlarından birinin spor kulüpleri olduğuna inandıklarını belirterek, gerçekleştirdikleri bu iş birliğiyle Türkiye’de esporu tabana yayarak, bu alanda Türkiye’ye ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; profesyonel bir spor kulübünün espor kategorisine yatırım yapmasının, bu özel alanı daha değerli hale getirdiğini düşündüklerini ifade etti.