Bethesda Bir Şeyler Karıştırıyormuş Gibi Görünüyor

Bildiğiniz gibi Bethesda Softworks, şu aralar bütünüyle Fallout 76 oyununa odaklanmış durumda. Yakın bir zaman önce açıkladığı yeni bilgiler ile 2019 yılı içerik yol haritası hakkında detaylı bilgiler veren şirket, olası başka bir Fallout projesi üzerinde çalışıyor olabilir.

Oyun endüstrisinin köstebeklerinden olan Wario64 tarafından fark edilen bir detaya göre, perakendeci devi Amazon, listelemesinde Fallout tarzı geri sayım videosu olan bir Bethesda oyununa yer vermiş. Her ne kadar Amazon bu gizemli oyunu kısa bir süre sonra listelemesinden kaldırmış olsa da, Wario64, yedeğini aldığı ekran görüntülerini ve geri sayım kendi videosunu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sizin de gördüğünüz gibi PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için geliştirilmekte olan bu gizemli oyunun çıkış tarihi 31 Aralık olarak görünüyor. Bildiğiniz gibi çıkacağı yıl belli olup da tam tarihin verilmediği zamanlarda, çıkış tarihi, o yılın son günü olarak yazılır. Bir diğer deyişle, bahsi geçen oyunun bu yıl çıkacağı söyleniyor. Öte yandan, Wario64, standart sürüme ek olarak Deluxe ve koleksiyoncu sürümlerinin de varlığından bahsetmiş.

Şimdilik bu oyunun ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok, ama Gematsu sitesi, Fallout 3 HD Remaster veya Fallout: New Vegas HD Remaster ile karşılaşabileceğimizi iddia ediyor. Bekleyelim ve görelim.