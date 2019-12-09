Bethesda, DOOM Slayers Collection Paketi Hazırlığı Yapıyor

Dört yıllık bir aranın ardından DOOM Eternal, 20 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One ve Stadia için satışa sunulacak. Bethesda oyuncuları yeni oyuna hazırlamak için DOOM Slayers Collection paketi hazırlığına girmiş gibi görünüyor.

Birleşik Krallık menşeli perakendeci GAME'in sayfasına yansıyan listelemeye göre, bu özel koleksiyon paketi PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak ve orijinal DOOM, DOOM II ve DOOM III oyunlarının yanı sıra DOOM (2016) oyununu içerecek. Ancak paketin içeriğinde fiziksel olarak sadece son çıkan DOOM oyunu yer alacak. DOOM, DOOM II ve DOOM III ise kutunun içinden çıkacak olan bir kodu ile dijital olarak indirilecek. Ayrıca sayfadaki açıklama kısmına bakılırsa, çevrimiçi işlevsellik için Bethesda.net hesabı ve sürekli internete bağlı olmak gerekecek.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, DOOM Slayers Collection GAME sayfasında sadece PlayStation 4 ve Xbox One için listelenmiş ama paketteki oyunların PC ve Switch platformlarında da olduğunu unutmamak gerek. Bethesda resmi duyuruyu yaptığında bütün platformlar için hazırlanmakta olduğunu öğreneceğimizden eminiz.

DOOM

1993 yılında çıkan serinin ilk oyunu, Mars gezegeninde geçiyor. Doomguy adındaki bir karakterin rolünü üstlendiğimiz oyunda, Hell'den gelip kızıl gezegeni istila eden şeytanlara karşı çetin bir mücadeleye giriyorduk.

DOOM II

DOOM II, oijinal DOOM için bir devam oyunu olarak geliştirilmişti. Mars gezegenindeki hezimet sonrasında, şeytanların sıradaki hedefi dünya oluyor. Milyarlarca insanın ölümüne neden olan şeytanların kökünü kurutmak ise bir kez daha bize düşüyor.

DOOM III

Serideki ilk sil baştan yapım olan DOOM 3, orijinal DOOM sonrasında Mars gezegeninde geçen bir başka oyundu. Endüstriyel askeri bir işletme tarafından kurulan bilimsel araştırma tesisinde gerçekleştirilen ışınlanma deneyleri sırasında, yanlışlıkla cehenneme bir geçidin açılması ile gezegende şeytan istilası baş gösteriyor. Bize düşen ise serinin önceki iki oyunda olduğu gibi bu istilayı da durdurmaya çalışmak.

DOOM (2016)

Serinin tam anlamıyla olmasa da hafiften sil baştan alındığı oyunda, 2148 yılında Mars gezegenindeki şeytan istilası sırasında uyanan Doom Slayer rolünde olacağız. Bu defa gelecekte Mars gezegenine yerleşmeye yönelik araştırmalar yapan Union Aerospace Corporation şirketinden bilim insanı Dr. Olivia Pierce tarafından tetiklenen hadisede Cehennem'den gelip kızıl gezegene musallat olan şeytanlar ile göğüs göğüse çarpışmaya başlıyoruz.