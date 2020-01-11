Beyin Sinyallerini Kontrol Altına Almışlar! #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. BrainCo tarafından geliştirilen bu kafa bandı beyin sinyallerimiz ile bir çok şeyi yapmamızı sağlıyor.

Kafa bandı sayesinde herhangi bir yere dokunmadan sadece odaklanarak oyun oynamak mümkün. CES 2020'nin en ilginç ürünleri arasında yer alan bu kafa bandı ile bir oyun oynadık. Hemen aşağıda yer alan videodan sadece kafa bandı ile nasıl oyun oynadığımızı izleyebilirsiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!