Biletix'den Hacklenme Olayına İlişkin Açıklama

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir habere göre, Biletix'e şifre saldırısı yapılmış ve onlarca kullanıcı hack'lenmişti. Bugün ise konuya ilişkin üst kurul Ticketmaster İngiltere'den açıklama geldi. Kullanıcıların yüzde 5'inin etkilendiğini duyuran Ticketmaster, çalışmalara hızla devam ettiklerini de belirtti.

23 Haziran Cumartesi günü yapılan saldırı sonrasında onlarca kullanıcısının bilgisini çaldıran Biletix, Inbenta Technologies tarafından sağlanan ve müşteri destek hizmetleri için kullanılan ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımı tespit ettiklerini dile getirdi. Kötü niyetli yazılımın kaldırıldığını belirten üst kurul Ticketmaster, yine de kullanıcılarına tam güvenlik sağlayamadıklarını ifade etti.

Şifrenizi Değiştirmeyi Unutmayın!

Ayrıca Kuzey Amerika kullanıcılarının bu durumdan etkilenmediğini söyleyen Ticketmaster, diğer pazardaki kullanıcılarından da en fazla yüzde 5'inin etkilenebileceğini aktardı. Güvenlik amacıyla tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini isteyen Ticketmaster, kullanıcıların endişe ettikleri bir konuda direkt olarak banka ile iletişime geçilmesini talep etti.

Son olarak Ticketmaster tarafından yapılan açıklamada kullanıcılara şu şekilde bir uyarıda bulunuldu:

"Hesap bildirilerinizi, herhangi bir sahtekarlık veya kimlik hırsızlığı şüphesine karşı takip etmenizi tavsiye ederiz. Endişe duymanız veya hesabınızda herhangi bir şüpheli hareket olması durumunda bankanız ile iletişime geçiniz."

Konu hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklamanız yeterli.