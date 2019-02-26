Bilgisayar Alımlarında Taksit Sayısı Artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bilgisayar taksit sayısı konusunda önemli bir değişiklik yaptı. Birkaç dakika önce açıklanan yeni düzenleme ile bilgisayar alımlarındaki tasit kısıtlamasının 6 aydan 12 aya çıkarıldığı dile getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkındaki kararla kritik değişiklikler yaptı. Seyahat, taşımacılık ve bilgisayarlar alımları üzerine odaklanan değişiklikle birlikte her iki alanda da taksit sayılarının yükseltildiği duyuruldu. BDDK tarafından, kredi kartlarındaki taksitlendirme süreleri bilgisayar alımları ve taşımacılık harcamalarında 6 aydan 12 aya, yurt içindeki seyahat, sağlık ve sosyal hizmetler harcamalarında ise taksit süresi üst limiti 9 aydan 12 aya yükseltildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, kurulun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin değiştirildiği belirtildi. Buna göre; "tablet alımları hariç bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Benzer bir değişiklik geçtiğimiz günlerde telefon alımlarında yapılmış, sonrasındaysa karar geri çekilmişti. Yükselen döviz kurunun ardından bilgisayar fiyatlarındaki artışla satışların oldukça düştüğü görülürken, BDDK tarafından yapılan taksit artırımıyla bilgisayar alacaklara müjde verildi.