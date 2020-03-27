Bilim Dünyası Zaman Algımızı Açıkladı!

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığını pandemi, yani küresel salgın ilan etmesiyle zaman algımız altüst oldu. Herkes son derece ilginç bir ruh haline büründü.

Korku ve stres zamanlarında beynimizin anıları nasıl kaydettiği ile ilgili yapılan bir araştırma, hissettiğimiz bu zaman çarpıklığının nedenini gösteriyor. Beynin bize oynadığı oyunu ortaya koyan araştırma, Stanford Üniversitesi'nden Amerikalı sinirbilimci Prof. Dr. David Eagleman tarafından yapıldı.

Zaman algısı değişebiliyor

Ünlü bilim insanı, korktuğumuzda zaman algımızın yavaşlayıp yavaşlamadığı sorusunu cevaplamak için, katılımcıların 150 metrelik bir platformdan atladığı ilginç araştırmalar tasarladı.

Araştırmacı, deneklerden düşüşleri sırasında bileklerine bağlanmış, sayıların inanılmaz bir hızla aktığı dijital bir ekrana bakmalarını söyledi. Ona göre zaman algıları gerçekten düşerse, sayıları okuyabileceklerini düşünüyordu. Ancak hiçbir denek, sayıları okuyamadı. Böylece, korktuğumuz anlarda zaman algımızın değişmediği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Eagleman, ”Beyniniz, hayati tehlikede olduğunuz zamanlarda, hafızayı çok daha ayrıntılı oluşturur. Daha sonra, bir anıyı hatırladığınızda, beyniniz tüm bu ekstra ayrıntılarla karıştırılır ve bu olayın gerçekte olduğundan daha uzun sürdüğünü düşünerek kişi kandırılır” diyerek araştırmasını netleştirmiş oldu.