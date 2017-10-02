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Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşifte Türk İmzası

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşifte Türk İmzası
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden olan ODTÜ, uzayda çok önemli bir keşfe imza attı. ODTÜ’de görevli bir grup bilim insanı tarafından, evrendeki en yoğun cisimlerden olan SXP 1062 isimli çift yıldız sistemindeki nötron yıldızının, 18 dakika olan dönme periyodunda büyük bir kaymanın varlığı tespit edildi. İşte Türk imzası taşıyan keşfin detayları.

ODTÜ bir kez daha göğsümüzü kabartmayı başardı. Bilim dünyası adına çok önemli bir keşfe imza atan üniversite, literatüre giren bu keşif ile çift yıldızın hem periyodu hem de yıldız içindeki yoğun maddeye ilişkin şifreleri çözmüş oldu.

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Baykal, büyük bir heyecan yaratan keşif hakkındaki detayları paylaştı. Baykal, yakıtları tükenen yüksek kütleli yıldızların büyük bir patlama yaptığını ve bu sırada yeni bir gök cisminin oluştuğunu belirtti. Oluşan cismin, nötron yıldızı veya kara delik olabileceğini ifade eden Baykal, çok güçlü bir manyetik alan tespit ettiklerini söyledi.

Nötron yıldızlarının ilk kez 1968 yılında keşfedildiğini söyleyen Prof. Dr. Baykal, “Yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen nötron yıldızları yaklaşık 10 kilometre çapındaydı ve 1 kilometreden daha ince olan kabuklarının altında süperakışkan bir sıvı bulunuyordu” dedi.

Evren Hakkındaki Bir Sırrı Çözdük

ODTÜ’de X-ışını uyduları tarafından gözlenmiş arşiv bilgilerinin kullanıldığını ve bu yolla analiz yaptıklarını ifade eden Baykal, üç yıl süren gözlemler sonucunda bu keşfi gerçekleştirdiklerini belirtti. "Gözlemlerimiz sonucu bu nötron yıldızının yörünge periyodunu 656 gün olarak bulduk. Zamanlama analizlerinde 18 dakika olan kaynağın dönme periyodunda büyük bir kayma gördük" bilgisini paylaşan Baykal, 1973 tarihinden beri ilk defa ODTÜ ekibi olarak, çift yıldız sistemindeki bir kaynağın kendi etrafında dönme periyodunda büyük bir kayma keşfettiklerini söyledi.

Baykal, nötron yıldızının merkezinden gelen bu kaymanın daha önce bilim dünyasında sır olduğunu ifade ederken, evren hakkındaki çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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ETİKETLER: uzay bilim evren odtü

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