Bilim İnsanları Deniz Suyunu Tuzsuz İçmenin Yolunu Buldu

Dünyanın kaldırabileceğinden daha fazla nüfusa sahip olmak üzereyiz. Üstelik bu nüfusun gıda ve su gibi o kadar çok ihtiyacı var ki, bunları dünyanın karşılaması kesinlikle mümkün değil. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de elbette su. Bilim insanları deniz suyunu tuzsuz içebilmenin bir yolunu buldu.

Normal şartlarda da deniz suyu zaten tuzundan ayrılıp içilebiliyordu. Ancak bunun çok yüksek bir maliyeti vardı ve uzun bir zaman gerektiriyordu. Ancak bilim insanlarının yeni yaptığı çalışmalar sonucunda, hem maliyet büyük oranda düşürüldü hem de çok daha kısa sürede içme suyu elde edilebildi.

Suyun içindeki iyonlar ayrıştırıldı

ABD Enerji Bakanlığı’nın Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarındaki bilim insanları, iyonlu sıvılardan tuzu tamamen çıkarmanın bir yolunu araştırdılar. Yaptıkları yoğun araştırmalar sonucunda, bu iyonları ayrıştırmanın çok daha kolay bir yolu olduğunu gördüler.

Araştırmanın yazışmadan sorumlu yazarı Robert Kostecki, "Araştırmamız, düşük maliyetli sıcaklık kaynağını (jeotermal, güneş enerjisi veya makineler tarafından üretilen endüstriyel sıcak atık) termal olarak duyarlı iyonik sıvılarla kombinlemek maliyetin çok büyük bir kısmını karşılıyor” diyerek bu konudaki görüşlerini belirtti.

Bilim insanları çalışmalarını, daha da kapsamlı hale getirerek devam ettirecek. Peki sizce de deniz suyundaki tuzun ayrıştırılarak içme suyuna dönüştürülmesi bir çözüm olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.