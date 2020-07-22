Bilim İnsanları Evrenin 3 Boyutlu Haritasını Oluşturdu: Çok İlginç Bir Detay Keşfedildi

Uzun süren çalışmalar sonucunda bilim insanları evrenin üç boyutlu haritasını oluşturmayı başardı. Evren ile ilgili ortaya çıkan her yeni veride çok daha ilginç detaylar görülebiliyor. Bu tür verilerin sağlanması ise daha çok ekipmanların ve kullanılan sistemlerin değişmesi ile gerçekleştiriliyor.

Astrofizikçiler tarafından zamanın ve mekanın hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme sonucunda evrenin 3 boyutlu haritası ortaya çıktı. 4 milyondan fazla gökada ve kuasar analiz edilerek, özel bazı veriler toplandı. New Mexico'da SDSS'den uzatılmış Baryon Salınım Spektroskopik Araştırmasının (eBOSS) bir parçası olarak belgelenen optik bir teleskoptan alınan veriler bir hayli ilginçti.

Bilim insanlarının evren hakkındaki yeni keşfi

Evrenin genişleme hızına bakıldığında gökadalar arasındaki mesafenin standart evren büyümesine göre %10 daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları daha önce böyle bir veriye ulaşmamıştı. Oxford Üniversitesi baş analizörü Eva-Maria Mueller, sadece kendi sistemlerinde böyle bir veriye ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

EBOSS araştırmasının lideri ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir astrofizikçi olan Jean-Paul Kneib, "şimdiye kadarki en geniş kozmik zaman aralığında en doğru genişleme ölçümlerini yapmak için bu sistemi kullandıklarını" ifade etti. Böylece ölçümlerde en doğru sonuca ulaşmaya çalıştılar.

Evrenin üç boyutlu şemasının ortaya çıkarılması ile ilgili detaylar ilerleyen zamanlarda gelmeye devam edecek. Bilim dünyasını heyecanlandıran tüm gelişmeleri anlık olarak sizlere iletmeye devam ediyoruz. Siz de evrenin üç boyutlu şemasının ortaya çıkarılması ile ilgili yaşadığınız heyecanınızı yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.