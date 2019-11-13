Bilim İnsanları, Komplo Teorisi ve Akıl Sağlığı Arasındaki İlişkiyi Aydınlattı

Journal of Experimental Social Psychology tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, komplo teorileri ve gerçek üstü olaylara inanma eğilimi gösteren kişilerin ortak profilini ortaya koydu.

Psikolojik Durumun Etkisi Büyük

Yayınlanan araştırma raporuna göre yalnızlık hissi ile komplo teorilerine inanma arasında doğru orantılı bir ilişki bulunuyor. Örneğin arkadaşları ile arası bozulan ya da evliliği bozulan kişiler, bu tip batıl inançlara daha sık oranda inanma eğilimi gösteriyor.

Bu sonuca ulaşmak için araştırmaya katılan kişilerden yalnızlık durumunda neler hissettikleri ve kendilerini ne kadar yalnız hissettikleri soruldu. Ardından katılımcılara birçok hastalığı iyileştirebilen ilaçların gizli tutulması ve devletin halkı kontrol edebilmek için subliminal mesajlar yayınlaması ile ilgili görüşleri soruldu. Sorulan sorular arasında Bermuda Şeytan Üçgeni olarak da bilinen alanda paranormal olayların yaşanıp yaşanmaması da yer alıyor.

Yalnızlık ile Doğru Orantılı

Sorulan soruların ardından sonuçları değerlendiren bilim insanları, yalnızlık hissi artığında komplo teorileri ve doğa üstü olaylara inanma eğiliminin de artığını keşfetti. 2016 yılında yapılan bir araştırma aynı doğru orantılı ilişkinin stres durumunda da yaşandığını gösteriyor.

Şu ana kadar yapılan araştırmaların sonucunda komplo teorilerine inanan insanların ortak profili şu şekilde değerlendiriliyor.