Bilim İnsanları Yaşlıların Hafıza Kaybı Yaşamasını Engelleyebilecek!

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan hafıza kaybı problemleri, neredeyse herkesin korkulu rüyası. Northwestern Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, bu etkinin yok edilebileceği fark edildi. Eğer beyne doğru oranda manyetik etki yaratılabilirse, yaşlılıkta hafıza kayıplarının önüne geçilebilir.

Yaşlanan hücrelerin bir süre sonra işlevini kaybetmesi bilinen bir gerçek. Stimülasyon yöntemi olarak da bilinen bir teknik sayesinde, beyindeki manyetik dalgalar tekrardan canlandırıyor ve böylece hafıza daha güçlü bir şekilde kendisini toparlayabiliyor. Şu an için bu teknik, deneme aşamasında.

Stimülasyon yöntemi ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor

Teknolojinin son 15 yıl içerisinde gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan Stimülasyon yöntemi, şu an için yalnızca Amerika'da kullanılabiliyor. Test aşamasında olan ve deneklerle devam eden deneyler sonucuna göre bu teknik, Dünyanın tamamına yayılacak. Bilim insanları bu yöntem konusunda son derece umutlu ve nöron bağlantıları arasındaki elektrik dalgalarını kontrol edebilecekleri konusunda da kendilerinden emin.

Yaşlı insanlarda çok sık bir şekilde görülen eşyaları koydukları yeri unutma problemi, bu sayede önemli ölçüde giderilmiş olacak. Hayatın temel fonksiyonlarını bile alt üst etmeyi başaran hafıza kaybı problemleri, bu tarz yöntemlerle kademe kademe aşılabilecek. Araştırma ekibini yöneten isim olan Joel Voss, Hipokampus ile bağlı olan duyu organlarından gelen bilgileri birleştiren Parietal Lob üzerinden Stimülasyon yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Gelişen teknoloji ile birlikte manyetik dalgalara olan kontrol imkanımız, daha fazla artıyor. Sizce de ilerleyen dönemlerde hafıza kayıpları tamamen giderilebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.