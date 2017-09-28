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Bilim İnsanları, Yerçekimi Dalgalarının Dördüncüsünü Keşfetti

Bilim İnsanları Yerçekimi Dalgalarının Dördüncüsünü Keşfetti
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Gökbilimciler, yerçekimi dalgalarının dördüncü örneğini keşfettiklerini açıkladı. İtalya’da inşa edilen dev bir yer çekimi detektörü tarafından yapılan keşif, 100 yılı aşkın zaman önce Albert Einstein tarafından ortaya atılan 'İzafiyet Teorisi'ni doğruladı.

Bilim insanları, VIRGO ve LIGO sistemlerini kullanarak, dördüncü kez yerçekimi dalgalarını keşfetmeyi başardı. Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilen LIGO, Washington ve Louisiana'da bulunan gözlemevleriyle yer çekimi dalgalarını ölçebiliyor.

Fakat son gözlem, İtalya’da bulunan ve LIGO sistemlerinin bulunduğu Avrupa Gözlemevi'nde gerçekleşti. Bu hafta yapılan incelemelerde bilim insanları 1.8 milyar ışık yılı uzakta çarpışan bir karadelik çiftinden yerçekimi dalgalarını kaydettiklerini duyurdu. Çarpışma 14 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Dördüncü defa gökbilimciler kara deliklerin çarpışmasından kaynaklanan dalgalanmaları algıladı ve kaydetti.

Yerçekimi dalgaları

Ağustos ayında meydana gelen çarpışmada, Güneş’inkinden yaklaşık 31 kat daha büyük bir kara delik ile güneşten 25 kat büyük bir kara delik çarpışmış ve bu çarpışma neticesinde 53 güneş kütlesi büyüklüğünde bir kara delik ortaya çıkmıştı.

Bilim insanları, yerçekimi dalgalarını tespit eden üçlü bir gözlem alanına sahip olmanın, sinyallerin nereden geldiğini daha iyi anlamak adına çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Geleneksel ışık ve radyo teleskoplarını kullanan bilim adamları, yerçekimi dalgası algıladıklarında hareketlerin nereden geldiğini tespit edebiliyorlar. Fakat keşfedilen dördüncü yerçekim dalgası kara deliklerin çarpışması sonucu oluştuğundan yer tespiti tam olarak yapılamadı.

Albert Einstein’ın ‘Görelilik Teorisi’ Kanıtlandı

Bilim insanları, dördüncü yerçekimi dalgasının keşfiyle birlikte astonomide yeni bir safhaya girdiklerini belirttiler. Yerçekimi dalgaları, Albert Einstein’ın ‘İzafiyet Teorisi’nin kanıtlanmamış en büyük parçasıydı. 

1905 yılında Albert Einstein fizik yasalarının tüm ivmelenmeyen (duran veya sabit hızla ilerleyen) gözlemciler için aynı olacağını ve ışığın boşluktaki hızının gözlemcinin hareketinden bağımsız olduğunu ortaya koymuştu. Fiziğin tümü için yepyeni bir çerçeve getiren Einstein, yeni uzay ve zaman kavramlarını bilim dünyasına sunmuştu. Yıllar sonra yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler, bir asır önce ortaya atılan bu hipotezi kanıtlıyor.

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ETİKETLER: astronomi İzafiyet teorisi yerçekimi kuvveti profesör albert einstein

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