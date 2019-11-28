Bilim İnsanlarından Ömrü Uzatacak Buluş

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre açlık diyeti yapmak kalp hastalığı risklerini azaltarak ömrü uzatmaya yardımcı oluyor.

Daha Sağlıklı ve Daha Uzun Yaşam

Amerikan Kalp Derneği bünyesinde çalışan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, belirli aralıklarla yapılan açlık diyeti uygulamalarının kalp yetmezliği gibi riskleri ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Yani belirli aralıklarda yapılan bu diyetler daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşama yol açıyor.

Söz konusu araştırma kapsamında 2,000 kişi için kalp kateterizasyonu yapıldı. Bu kişilerin arasından seçilen 389 kişi, düzenli aralıklarla açlık diyetine tabi tutuldu. Söz konusu katılımcıların tümünün sağlık durumu dört buçuk yıl boyunca takip edildi. Sonuç olarak açlık diyeti uygulayan kişilerin ölüm oranı, diğerlerine göre yüzde 45 daha az çıktı.

Yalnızca bu değil. Ayrıca açlık diyetine tabi tutulan katılımcıların kalp krizi riskinin de diğer katılımcılara göre yüzde 71 oranında daha az olduğu saptandı. Yani uzun ve sağlıklı bir yaşam için hayatınızın belirli dönemlerinde açlık diyetleri uygulayabilirsiniz.