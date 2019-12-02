Bilim İnsanlarından Umut Veren Kanser Açıklaması

Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi kapsamında açıklama yapan Profesör Besim Öğretmen, yakın gelecekte kanser tedavisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Nezle Gibi Bir Hastalık Olacak'

Medical University of South California bünyesinde Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında çalışan Profesör Besim Öğretmen, kanserin teşhis ve tedavisinde gelinen son nokta hakkında bazı söylemlerde bulundu.

Kanser ve yaşlılık arasında kötü bir ilişkinin bulunduğunu vurgulayan Öğretmen, kanseri önleyince yaşlılığın hızlandığını veya yaşlılığı önleyince kanserin hızlandığını söyledi. Amaçlarının yaşlılığı biraz daha yavaşlatmak ve yaşlı hastaların daha sağlıklı bir hayat yaşamasını sağlamak olduğunu belirten Öğretmen, bu konuda önemli çalışmaların var olduğunu da ekledi.

Öğretmen, kanser hastalığının yakın gelecekte nezle gibi tedavi edilebilir bir hal alacağını da söyledi.

'Kanser Ölüm Değil'

Kanserin eskiden ölüm ile eşleştirildiğini söyleyen profesör, "Ama şimdi öyle değil. Her kanserin belli aşamasında kullanılan belli ilaçlar var. Radyasyon tedavisinde ve immünoterapide önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla artık çoğu kanser araştırmasının amacı kanseri tamamen yok etmek değil ama bir vürüsü tedavi eder gibi, hastanın kanserli olarak ama normal bir şekilde yaşamına devam etmesini sağlamak; tıpkı bir diyabet hastası gibi. Bu konuda da çok önemli ilerlemeler oldu." dedi.