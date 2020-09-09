Bilim Kurulu Üyesinden İstanbul Vaka Sayısı Hakkında Açıklama

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul vaka sayısı açıklaması yaptı. İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından yapılan İstanbul vaka sayısı açıklaması.

Sputniknews'in aktardığı habere göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk "Haziran ayında yeni normal dönemin başlaması ve İstanbul’un dışına çıkan nüfus sebebiyle İstanbul’da vaka oranları Türkiye ortalamasına göre nispeten azaldı. Yüzde 50’nin üzerinde vaka sayıları toplamda yüzde 44’lere kadar düştü. Son 7 günlük vakalara baktığımız zaman İstanbul Türkiye vakalarının yüzde 12 kadarını oluşturuyor" dedi.

Öztürk açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

Yaklaşık olarak 8 ayı geçen bir süredir Kovid 19 enfeksiyonu tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Kıtalararası görülmediği ülke kalmayan bir pandemi ile karşı karşıyayız. Ülkemizde ise 1. dalga Mayıs ayında 700’lü vak'alara inmiş iken Haziran ayında yeni normale geçiş dönemi ile diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi vakalar beklenen oranda azalmadı.

Haziran ayının serbestleşmesi sonrasına bin 200’lü vak'alara kadar ulaştı. Son günlerde vakalarda bir artış eğilimi var. Günlük olarak bin 600’lü vak'alara kadar ulaştı. Ölümler 20’li sayılarında iken 50’li sayılarına kadar ulaştı. Biz Türkiye olarak birinci sürecin bitmediği ama dalgalanmaların devam ettiği bir süreci yaşıyoruz.