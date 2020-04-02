Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlarda korona korku sendromunun oluştuğunu ve mücadelenin korku ve panik ile kazanılamayacağını söyledi.

Koronavirüs korkuna kapılmayın

İki tip vatandaşın olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, "Birincisi 'Ben test yaptırmak için geldim' diyen var. Bu test sadece o anı gösterir. Yarın, bu virüsü almayacağınız anlamına gelmez. Bu adli sicil kaydı gibi bir şey değil. Sizin siciliniz temiz diye ortaya çıkamazsınız çünkü virüsün ne zaman bulaşacağını bilemezsiniz. İkincisi test yaptırmaktan kaçınanlarda damgalanma korkusu var. Bu da yanlış bir şey. Birbirimize bulaşıcı hastalığımız var gibi davranmamamız lazım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çelik, koronavirüs’e yakalanan insanların %95’lik kısmının iyileştiğini belirterek "%5 de yaşlı vatandaşlarımızda can kaybına giden sonuçlar görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Bizlerin yapmaya çalıştığı şey yaşlıların hayata tutunmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

“Bir Maçı Asla Korku ve Panikle Kazanamazsınız”

Korona korku sendromunun oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, “Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız. Bizim de öyle olmamız gerekiyor. Televizyonlar, daha temkinli, korku ve panikten uzaklaşacak şekilde yayın yapmalı. Basın yayının rolü çok büyük bu konuda. Bunun dışında kendi aramızdaki gereksiz dedikodular, fısıltılar ve medya dediğimiz aslında hiç sosyal olmayan vatandaşları korku ve paniğe sevk eden antisosyal dediğimiz medyanın rolü çok daha büyük gibi duruyor. Bunun yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu insanlara anlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de İkinci Kez Enfekte Olan Bir Vakaya Rastlanılmadı”

Koronavirüs tedavisi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye'de ikinci kez enfekte olan bir vakaya rastlanılmadığını belirten Prof. Dr. Çelik, "Şu anda altından kalkamayacağımız bir hasta popülasyonumuz yok. Süreci daha rahat götürebiliyoruz. İnşallah bu daha da artmaz. Bizim için önemli olan, hızlı pikin oluşmasını önlemek” dedi.