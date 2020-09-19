Bill Gates'ten Elon Musk Eleştirisi: Kendisi Yeni Steve Jobs Değil!

Hayırsever milyarder Bill Gates geçtiğimiz gün Bloomberg'de verdiği röportajda Elon Musk'a "bir sonraki Steve Jobs" demenin adil olmadığını söyledi. Ayrıca Gates'e göre iklim değişikliğini çözmek için elektrikli araba üretmek yeterli değil.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates Bloomberg'de katıldığı programda Tesla yöneticisi Elon Musk ve eski Apple CEO'su Steve Jobs hakkındaki düşünceleri soruldu. Her iki girişimciyi de tanıtıdğını söyleyen Gates, Musk'a 'yeni Steve Jobs' demenin doğru olmayabileceğini söyledi.

"İnsanları şahsen tanıyorsanız, bu tür bir basitleştirme tuhaf görünüyor. Elon daha çok uygulamalı bir mühendis; Steve tasarımda ve insanları seçmede bir dahiydi ve pazarlamayı çok iyi yapıyordu. Bir odaya girip onları birbirleriyle karıştıramazsınız"

"Elektrikli araç üreterek iklim sorunlarını çözemezsiniz"

Elon Musk'ın eski Apple yöneticisinden daha farklı birisi olduğunu söyleyen hayırsever Gates ayrıca iklim değişikliğinin önüne geçmek için elektrikli araba üretmenin basit bir çözüm olduğunu savundu. Gates, Musk'a saygı duyduğunu ve Tesla'ya övgüde bulunduğunu söyledi ancak elektrikli araçlar iklim değişikliğinin küçük bir parçası.

Musk: Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok

Hatırlayacağınız üzere Tesla CEO'su geçtiğimiz gün Gates'in elektrikli araçlar hakkındaki yorumunu eleştirmiş ve Micorsoft kurucusu için "bu konu hakkında en ufak bir fikri yok" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.