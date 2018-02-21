Bill Gates, The Big Bang Theory'e Konuk Olacak

Microsoft’un kurucularından Bill Gates’in önümüzdeki ayın başında çok izlenen komedi dizilerinden The Big Bang Theory’de küçük bir rol alacağı açıklandı.

CNN tarafından haberleştirilen detaya göre, 1 Mart itibarıyla çekimlere katılacak olan Bill Gates’in yer alacağı bölümde Kaley Couco’nun canlandırdığı Penny karakterinin Gates’in asistanı olarak işe başlayacağı ve dizinin diğer karakterlerinin ünlü işadamıyla tanışmak için ellerinden geleni yapacakları ortaya çıktı.

Nerd diye tabir edilen insanların karikatürize edilerek anlatıldığı The Big Bang Theory isimli dizide yer alan neredeyse her karakter, teknoloji tutkunu olmasıyla ön plana çıkıyordu. Haliyle karakterlerin Bill Gates gibi teknolojinin ileri gelenlerinden bir tanesiyle tanışmak için uğraşacak olmaları, dizinin sevenlerini şaşırtmadı.

Mart ayının sonlarına doğru yayınlanması planlanan bölümde Bill Gates’in sadece görünmekle mi kalacağı yoksa gerçek bir role bürünüp bürünmeyeceği henüz bilinmezken, Gates’in olacağı bölümün çoğunlukla Microsoft’a ve onun tarihine dair detaylar barındıracağı belirtildi.

Bill Gates daha önce Frasier isimli bir başka sitcom’da yer almasının yanı sıra uzun süredir oyunculuğunu geliştirerek, farklı videolarda da görünmüştü. Bununla birlikte Bill Gates’ten önce Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir yayınlanan The Big Bang Theory dizisinde Buzz Aldrin, Stephen Hawking, Elon Musk ve Steve Wozniak'tan gibi isimler konuk oyuncu olmuşlardı. Bill Gates'in oyunculuğuna dair küçük ipuçlarınıysa hemen aşağıdaki videolardan alabilirsiniz: