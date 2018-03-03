BİM Çok Ucuza iPhone X Satacak

Bir süre önce sattığı Apple ürünleriyle müşterileri şaşırtan Bim, şimdi ise çok daha büyük bir hamle yapıyor. 9 Mart'tan itibaren iPhone X satacağını açıklayan Bim, cihazı piyasa değerinin bir hayli altında satışa sunacak.

Her ayın belli haftalarda az sayıda teknolojik ürün getiren ve genellikle kapış kapış satan bu teknolojik ürünlere, bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce orijinal Apple şarj kablosu, kulaklığı gibi ekipmanlar satan ve tüm Türkiye'de büyük ses getiren Bim, 9 Mart'ta piyasanın en pahalı cihazı olan iPhone X'u satmaya hazırlanıyor. Hem de normal değerinden ortalama bin lira daha ucuza satacağını ifade eden şirketin dükkanlarında büyük bir izdiham yaşanacaktır diye düşünülüyor.

Sadece 64GB'lık space gray modelini sunacak olan Bim, bu cihaz için 4999 TL fiyat etiketi belirlemiş. Bu hamlesiyle şirketin büyük bir kar sağlayacağı söyleniyorken pek çok kişi bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor. Ayrıca satılacak olan iPhone X'un 2 yıl Apple Türkiye garantisi kapsamında olacağını da belirteyim. Yani telefonu almayı başarırsanız, garanti konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Normal fiyatı 6099 TL seviyesinde olan 64GB'lık iPhone X, Bim'de 1100 lira daha ucuz olacak. Eğer telefonu satın alıp kutusunu açmadan satmayı başarırsanız, iyi kar sağlarsınız diye düşünüyorum.