Binali Yıldırım Koronavirüse Yakalandı! İşte Açıklama

Binali Yıldırım Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi corona virüse yakalandı.

Binali Yıldırım ve Eşi Koronavirüse Yakalandı

Binali Yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

2- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

Ülkemizde Son Durum

2 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 273.301 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.462'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 246.876 olarak açıklandı.