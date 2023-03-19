Bing ile Tek Tıkla Web Sayfalarını Özetlemek Mümkün!
Bugün tanıtılan sosyal medyada paylaşım butonuyla birlikte Bing yapay zekası ile yaptığınız sohbetleri paylaşmak oldukça kolay hale geldi. İşte detaylar!
Geçtiğimiz günlerde herkes için kullanıma açılan Bing sohbet botu, yeni yapılan eklemelerle birlikte gelişmeye devam ediyor. Bugün Microsoft tarafından tanıtılan Bing AI Share, sosyal medya platformlarında yapay zeka ile gerçekleştirdiğiniz sohbeti paylaşmanıza imkan tanıyor.
Sohbetin yanı sıra web sayfalarını otomatik olarak özetleme imkanı tanıyan Bing, dil bariyerlerini kırıyor. Bing ile birlikte uzun yazıları okumak yerine özetini çıkarabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Bing AI Share Nası Kullanılır?
Özellikle özet çıkarma konusunda kullanıcılara oldukça fazla avantaj sağlayan Bing AI Share, hem sosyal medya hesaplarınızda hem de arkadaşlarınızla kolaylıkla paylaşabileceğiniz metinler oluşturabiliyor. Bing AI Share'ın ayrıca kapsamlı bir dil desteği de bulunuyor.
Bing AI Share'ı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Bing uygulamasını indirin veya tarayıcınızda bing.com adresine gidin.
- Aramak istediğiniz web sayfasını bulun veya girin.
- Web sayfasının sağ alt köşesindeki Bing AI Share Button simgesine dokunun veya tıklayın.
- Paylaşmak istediğiniz kişi veya platformu seçin.
- Paylaşılan web sayfasının özetini ve çevirisini gözden geçirin ve isterseniz düzenleyin.
- Paylaşımı tamamlayın.
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