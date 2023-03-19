Bing ile Tek Tıkla Web Sayfalarını Özetlemek Mümkün!

Geçtiğimiz günlerde herkes için kullanıma açılan Bing sohbet botu, yeni yapılan eklemelerle birlikte gelişmeye devam ediyor. Bugün Microsoft tarafından tanıtılan Bing AI Share, sosyal medya platformlarında yapay zeka ile gerçekleştirdiğiniz sohbeti paylaşmanıza imkan tanıyor.

Sohbetin yanı sıra web sayfalarını otomatik olarak özetleme imkanı tanıyan Bing, dil bariyerlerini kırıyor. Bing ile birlikte uzun yazıları okumak yerine özetini çıkarabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bing AI Share Nası Kullanılır?

Özellikle özet çıkarma konusunda kullanıcılara oldukça fazla avantaj sağlayan Bing AI Share, hem sosyal medya hesaplarınızda hem de arkadaşlarınızla kolaylıkla paylaşabileceğiniz metinler oluşturabiliyor. Bing AI Share'ın ayrıca kapsamlı bir dil desteği de bulunuyor.

Bing AI Share'ı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: