Uçak Yolculukları için Korkutan İtiraf: Binlerce Kişi Virüs Kapmış Olabilir!

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi - CDC tarafından yapılan açıklamaya göre on binlerce insan uçak yolculukları sırasında virüsle enfekte olmuş olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Uçak Yolculukları Tehlikeli mi?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı duyuruda dünyanın dört bir yanında gerçekleşen uçak yolculuklarında on binlerce insanın virüs ile enfekte olmuş olabileceği açıklandı.

Kurumun sözcüsü Caitlin Shockey tarafından verilen demeçte "Uçakta yolculuk yapanlarda koronavirüs bulaştığına dair bir vaka yok. Fakat henüz vaka ihbarı gelmemesi ya da kayıtlara geçmemesi bu tür vakaların olmadığı anlamına gelmez." ifadeleri de dikkatleri çekti.

Geçen hafta yayınlanan bir araştırma da benzer bir tehlikeye işaret ediyor. Buna göre ortalama bir yolcu, gerekli önlemler alınmadığı durumda, virüsü ortamdaki on dört farklı kişiye kadar yayabilme riskine sahip. Kurum, hazırladığı rehberde "Eğer yolcular arasında Covid-19 bulaşmış birisi varsa risk olabilir." ifadelerine yer vermişti.

Peki siz yapılan bu açıklamalar ve araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uçak, diğer alternatif ulaşım yöntemlerine göre daha mı güvenli yoksa daha mı riskli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.