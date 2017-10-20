Bir Gabe Newell Kaç Para Ediyor Dersiniz?

Valve şirketinin kurucularından olan Gabe Newell, Steam dijital oyununun başarısı düşünüldüğünde kariyerinin zirvesinde sayılabilir.

80'li yıllarda Harvard Üniversite'sinde okurken eğitimini yarıda bırakarak Microsoft'ta çalışmaya başlayan Gabe Newell, 90'lı yılların ortasına kadar Microsoft'ta çalışmış ve Windows işletim sistemlerinin hazırlanmasına yardımcı olmuştu. Microsoft'ta çalışırken DOOM ve Quake gibi oyunlardan etkilenen Newell, geleceğin video oyun sektöründe olduğunu görmüş ve Microsoft'taki işini bırakarak Valve'ı kurmak için kolları sıvamıştı. Valve'ı kurduktan sonra ekibiyle ilk Half-Life oyununu hazırlayan Gabe Newell bu oyunla iyi bir başarı yakalamıştı. Fakat Gabe Newell'in asıl başarısı Half-Life 2 geliştirilirken hazırladığı Steam platformuyla ortaya çıkmıştı. Bu platform Gaben'e oyun geliştirmekten daha fazla para kazandıracaktı.

Steam kurulduktan sonra, bu platform üzerinde başlarda sadece Half-Life oyunları yer alırken zamanla farklı geliştiricilerin oyunları da Steam'e eklendi. Domino etkisi yaratan bu durum sayesinde günümüzde binlerce farklı oyun Steam'de yer alıyor. Bu da Steam ve dolaylı olarak Gabe Newell için katlanan miktarda gelir anlamına geliyor.

Peki Gabe Newell ne kadar zengin? Forbes tarafından paylaşılan verilere göre Gabe Newell, Amerika'nın en zengin 100 insanı arasına girmiş durumda. Gabe Newell'in değeri ise 5.5 milyar dolar olarak gösteriliyor. Yani Gabe Newell istese Steam, GOG, Origin, UPlay, PlayStation Store ve Microsoft Uygulama Mağazası üzerindeki bütün oyunları tek slip ile alabilir. Tabi bu oyunları nakit alması biraz zor olacaktır, malum, o kadar çantayı taşıyabilmek için PayDay oyunlarındaki gibi profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyacaktır.

Gabe Newell, Amerika'nın en zengin 97. kişisi. Yani 100 kişilik listede sondan 3. sırada. Reddit üzerinde bu büyük oyun görülmüş ve Gabe Newell'in listedeki konumunun Half-Life 3'e işaret ettiği iddiası ortaya atılmış. Gabe Newell'in ayağını viskiyle yıkayıp purosunu içerken Half-Life 3 ile uğraşacağını pek sanmıyoruz ama, insan bekliyor işte...