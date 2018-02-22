Bir Haftanın Sonunda Kaç Kişinin Soy Ağacına Baktığı Açıklandı

Açıldığı günden itibaren büyük ilgiyle karşılanan ve sonunda da çöken Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti askıya alınmıştı ve haberini sizinle burada paylaşmıştık. Teknik güçlendirmelerin ardından tekrar aktif hale gelen "soy ağacı" hizmeti bu sefer de bizleri sıraya alarak döküman paylaşmaya başlamıştı. Döküman üretildiğinde bize e-posta ve/veya SMS yoluyla bilgi verilmeye başlanmıştı.

Hizmet bir haftadır aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Bu bir haftanın sonunda ise resmi rakamlar açıklanmaya başlandı. 80.8 milyon olan Türkiye nüfusunun tamı tamına 14 milyon 568 bin 890 milyonu alt-üst soy bilgisine yani soy ağacına ulaştı. Yani Türkiye'nin %20'si bu hizmeti kullandı.

Hala bazı kişilerin alt-üst soy bilgisi e-Devlet üzerinden görüntülenemiyor. Bu kişilerin en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Peki siz soyunuzu sopunuzu sorguladınız mı? Hala sorgulamadıysanız bu haberimizden yardım alarak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.