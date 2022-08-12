Bir Şirket, Çalışan Başvurularının Tüm Verilerini Sızdırdı

İlaç ve sağlık odaklı AstraZeneca geçtiğimiz haftalarda çalışan başvurularını açmış, yeni iş arkadaşları arıyordu. Web sitesinin kaynak kodlarından kaynaklı bir problem, belli tarihler arasındaki başvuru gerçekleştiren kişilerin tüm verilerinin erişilebilir olmasına ve sızdırılmasına neden oldu.

Şirketin durumun farkına varması, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun olaya hızla el atmasını sağladı. Bir süredir sağlanan incelemeler sonucunda kaç başvuru verisinin sızdırıldığı ve bu sızıntıların hangi tarihler arasında gerçekleştiği ortaya çıkmış oldu.

AstraZeneca 1.000'e Yakın Başvuru Bilgilerini Sızdırdı

"İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." kanunundan hareketle AstraZeneca doğrudan yetkili kurumla iletişime geçti ve sürecin beraber yürütülmesini sağladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde: