Birden Fazla Diablo Oyunu Geliştiriliyor

Yayınladığı oyunlarla heyecan uyandırmayı başaran stüdyoların başında gelen Blizzard, Twitter üzerinden beklenmedik bir açıklama yaptı. Diablo 3 için açıklamalarda bulunan Topluluk Yöneticisi Brandy Camel, oyundaki yeni sezona dair bilgiler verirken, Blizzard’ın birden fazla Diablo oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

“Blizzard’daki demirci ocaklarının altına odunu verdik. Birden fazla Diablo oyunu üzerinde çalışıyoruz” diyen Camel, “İçlerinden bazılarının yapımı daha uzun sürebilir ancak bu senenin sonunda size yeni oyunları tanıtacağız” ifadelerini kullandı. Yeni oyunlar hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınan Brandy Camel, yaptığı küçük açıklamayla dahi Diablo sevenleri heyecanlandırmayı başardı.

Yapılan resmi açıklamadan çok önce, Blizzard’ın internet sitesi üzerinde açılan iş ilanlarında “yeni Diablo oyununda çalışmak üzere” ibareleri kullanılmaya başlanmış, iş ilanlarında kullanılan bu ifadeler yeni oyunların işaretleri olarak gösterilmişti. İş ilanlarının çeşitli internet sitelerinde haberlere konu olmasından sonra konuyla ilgili açıklama yapmayan Blizzard, en sonunda beklenen müjdeyi vermişti oldu.

Yeni oyunların hangi türde olacakları ya da konu olarak neyi işleyecekleri henüz belli değilken, “birden fazla” olarak nitelendirilen oyunlardan en az birinin Diablo serisinin spin-off’u olacağı ve anlatılmayan bir hikayeyi anlatacağı söylenenler arasında kendine yer buldu.

