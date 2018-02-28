BiTaksi ile İstanbul'da Yarın Taksiler 1 Lira

BiTaksi, büyük bir kampanyaya imza attı. BiTaksi yoluyla taksi çağıran kullanıcılar sadece 1 lira ödeyecek. Sadece 1 gün sürecek olan bu kampanya yarın başlayacak.

BiTaksi, ülkemizde en popüler taksi çağırma uygulamasına konumuna gireli çok uzun zaman oldu. Gidecek olan konumu hesaplayarak doğru fiyat sunması bizleri epey memnun etti. Çağırılan taksinin izlenmesi ve ek ücret talep edilmemesi yazılımın en güzel özelliklerinden. Ayrıca ödemeyi kredi kartı ve BKM Express yoluyla yapabiliyoruz.

Sürekli farklı kampanyalar yaparak kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan BiTaksi, şimdi de İstanbul'daki kullanıcılar için büyük bir kampanya haberini paylaştı. Yapılan kampanyaya göre yarın İstanbul'daki bütün BiTaksi kullanıcıları 30 liraya kadar yolculuk yaptığında sadece 1 lira ödeyecek. Sadece 1 gün sürecek olan bu kampanyada 30 liranın üzerinde yolculuk yapıldığında yine 29 liralık bir indirim uygulanacak. Ödemenizi uygulama üzerinden yaptığınız anda ücret otomatik olarak anında düşülecek.

Kullanımı gün geçtikçe artan en popüler taksi çağırma uygulaması BiTaksi, bu kampanyasıyla gönülleri yine çalacağa benziyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız; yarın başlayacak olan bu kampanyayı kaçırmayın.