Bitcoin’de Düşüş Devam Ediyor! 6 Aydır İlk Kez 7 Bin Doların Altına İndi

Geçmişteki parlak dönemlerine bir türlü dönemeyen Bitcoin bir süredir gerilemeye devam ediyor. Bitcoin, son dönemde yaklaşık yüzde 10’luk düşüşle son altı ayın en düşük seviyesini gördü.

Geçtiğimiz haftayı da kayıpla kapatan Bitcoin’in, yaşanan son düşüş sonrası bazı kısıtlamalarla karşılaşması da muhtemel görünüyor. Özellikle Çin tarafından Bitcoin faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebileceğine dair endişeler mevcut.

Geçtiğimiz Cuma günü bir açıklama yapan Çin Merkez Bankası (PBOC), yatırımcılara dijital paralara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu. Banka ayrıca, kripto para faaliyetlerine devam eden işletmelerden uygunsuz davranışlarını düzeltmelerini istedi.

Cuma günkü borsa kapanışından sonra yüzde 10.40 oranında değer kaybeden Bitcoin, TSİ 08:47'de 6.590,14 Dolar’dan işlem görürken, TSİ 10.45’ten itibaren yeniden yükselişe geçerek 6.691,80 Dolar’dan işlem görmeye başladı.

Ancak Bitcoin’in geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana ilk defa 7.000 Dolar seviyesinin altına inmesi, yatırımcıları endişelendirmiş olabilir. Çünkü Ağustos 2011'e kadar uzanan Bitstamp verilerine bakılırsa, son dönemde art arda 8 gün boyunca kayıp yaşayan Bitcoin’in 2014 yılından bu yana en uzun düşüş periyoduna girdiğini söyleyebiliriz.