Bitcoin Hırsızlığı Kripto Para Piyasasını Vurdu

Dolar ve Euro için kullanılan kripto para birimi Tether, hackerların kurbanı oldu. Yaklaşık 31 milyon dolarlık Tether'ın hackerlar tarafından çalındığını açıklayan geliştiriciler, kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

ABD merkezli şirket, açıklamayı kısa bir zaman sonra kaldırsa da dijital para piyasası bu olaya anında tepki gösterdi ve bitcoin başta olmak üzere ethereum gibi kripto para birimleri düşüşe geçti.

Rakam büyük değil, ancak Tethere güven kaybı ile piyasadaki milyonlarca dolarlık Tether, kripto para birimlerinde ciddi düşüş ve sıçramalara neden olacaktır. Şirketin, saldırının nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı bir açıklama yapmaması da yatırımcıların kripto para sistemlerine olan güvenini etkilemiş durumda.

Yarım milyar dolara yaklaşan hacmiyle, "güvenli liman" olarak nitenlendirilen Tether, yaşadığı hack olayı ile birlikte, tartışmaların odağı haline geldi. Bununla birlikte çalınan kripto paranın, başka adreslere gönderilerek nakite çevrilmesini engelleyen bir güncelleme de yayınlandı.

Bitcoin, bu sabah dolar karşısında değer kaybederek, yüzde 0,3 geriledi. Benzer şekilde, piyasa değeri ile ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum da yüzde 1.5 değer kaybetti.

Bitcoin şu an itibarıyla 8,164 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 366,42 dolardan alıcı buluyor.