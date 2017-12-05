Bitcoin'in Geleceğini Öngören Yapay Zeka Aracı Geliştirildi

2010 yılında yalnızca 30 cent olan Bitcoin, şu anda 10 bin dolardan fazla bir değere sahip. Popüler kripto para birimi, aradan geçen yedi senede değerini inanılmaz bir şekilde katlamasına rağmen, hala üzerindeki soru işaretlerini giderebilmiş değil. Fakat, Bitcoin Bubble Burst adlı yapay zeka yazılımı, size Bitcoin hakkında sağlam tüyolar verebilir.

Kripto para piyasasının tekelini elinde bulunduran Bitcoin, toplamda 200 milyar doları bulan hacmiyle işlem gücünü her geçen gün artırıyor. Özellikle son bir senede basamakları hızla çıkan ve geçtiğimiz günlerde beklenenden erken bir şekilde 10 bin barajını aşan Bitcoin, iddialı yükselişine devam ediyor.

Bitcoin, arkasında herhangi bir merkezi finansal kuruluşun bulunmaması nedeniyle, kimi çevrelerin gözünde "riskli ve güvensiz" yatırım imajına sahip olsa da birçok ülkenin ve kurumun radarına girdi bile.

Disrupt Hackathon'da sunulan Bitcoin Bubble Burst adlı yeni bir araç, yapay zeka yazılımı kullanarak sizlere Bitcoin'in potansiyel değeri hakkında bilgi veriyor ve ne zaman yatırım yapmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyor.

Bitcoin Bubble Burst, makine öğrenme tekniğini kullanarak, çevrimiçi pazar durumunu, sosyal medyayı ve Bitcoin'in değişen değeri hakkındaki haberleri analiz ediyor ve kullanıcılara detaylı bir rapor sunuyor. Dolayısıyla Bitcoin Bubble Burst, kripto para birimleri konusunda kafasında soru işareti olan potansiyel yatırımcılar için hayat kurtarıcı bir araç olabilir.

Yapay zeka yazılımını geliştiren ekipten Saad El Haccaji, konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu fikir, Bitcoin'in bir balon olduğu ve yakın zamanda patlayabileceği tartışmalarından doğdu. Biz de Bitcoin'in geleceğini öngören bir yapay zeka aracı yapmaya karar verdik. Böylece birçok insan piyasadaki değişkenleri çok daha önceden görebilecek ve buna göre hareket edecek" ifadelerini kullandı.

Hacaji, sisteme SMS bildirimleri eklemek için çalıştıklarını ve canlı güncellemeler sunacak bir mobil uygulama oluşturmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.