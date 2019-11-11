Bitcoin Kürşat İddiaları için Açıklama Geldi

*Açıklama Geldi

Söz konusu iddialara konu olan Kürşat Ö. yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu, şikayetçi kişilerin kendisine borcu olduğunu ve para toplama, kayıplara karışma gibi iddiaların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu iddialarla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirten Kürşat Ö. bu konuda yanlış bilgi kirliliğinin olduğunu söyledi.

Bitcoin Safiye ile Başladı

Aydın'da kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtan, yüzün üstünde kişiyi dolandıran ve Bitcoin Safiye olarak da tanınan Safiye Gökçen Y. isimli vatandaş, yaklaşık 375 milyon TL değerinde vurgun yapmış ve ortadan kaybolmuştu. Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonrasında 8 Kasım tarihinde bulunan Bitcoin Safiye, Bursa'da yakalanmış ve yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

İddialara göre Muğla'da yazılım uzmanı olarak çalışan Kürşat Ö. isimli vatandaş aralarında savcı, asker, emniyet mensupları, akademisyen, doktor ve iş adamlarının bulunduğu bir grubu para kazanma vaatleri ile dolandırdı. Bu konuda açıklama yapan kişiler mağdur olduklarını söyledi.

Dolandırıcılıklara Karşı Nasıl Korunursunuz?

Öncelikle bu tip dolandırıcılıklarda karşınıza 'hiçbir şey yapmadan para kazanma' ve 'risksiz para kazanma' gibi vaatlerle gelinmesi muhtemeldir. Bu tip tekliflerde öncelikli olarak dolandırıcılık ihtimallerini değerlendirmelisiniz. Özellikle Bitcoin gibi volatilitesi yüksek değerlerde risksiz kazançların neredeyse mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Örneğin 26 Haziran tarihinde 74,600 TL olan Bitcoin, bugün 50,136 TL sınırına inebiliyor ve değerinin üçte birini kaybedebiliyor. Bunların dışında güvenli internet kullanımı konusunda yeterli bilgileri edinmeli, yatırımlarınızı kendi eliniz aracılığı ile yapmalısınız.