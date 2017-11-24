Bitcoin Madenciliği, 20 Avrupa Ülkesinden Daha Fazla Enerji Tüketiyor

2017 yılının kuşkusuz en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de popüler kripto para birimi Bitcoin idi. Hemen her gün, gerek değeri, gerekse hakkında yapılan yorumlar olsun gündemimize gelmeyi başaran Bitcoin'i yalnızca bundan ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Bitcoin'in günden güne çok daha popüler olmasıyla birlikte, kullanıcılara bir yeni yatırım kapısı daha doğmuş oldu: Bitcoin mining. Enerji fiyat karşılaştırma platformu Power Compare araştırmacılarının ortaya koyduğu veriler, "mining" meselesinin ne kadar büyük bir hacme ulaştığını gözler önüne seriyor.

Bitcoin madenciliği, aslında çok özet olarak anlatmak gerekirse, bilgisayarınıza özelliği olan bir sayıyı aratıp buldurmanızdan ibaret ve bu sayıyı özellikli yapan şey ise bulunmasının oldukça zor olması ve bulmanın gittikçe zorlaşması. Blockchain'deki hareketin devam etmesi için mining işinin her daim sürmesi gerekiyor. Bunun içinde muazzam bir enerji harcanıyor.

Yayınlanan rapora göre; Bitcoin mining, 20 Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tüketimine sahip. Bitcoin madenciliğinin yıllık elektrik tüketim değeri yaklaşık 29.05 TWh ve dünyanın genel elektrik ihtiyacının yüzde 0.13‘ünü oluşturuyor.

Yapılan araştırmada, Bitcoin madenciliği için yapılan elektrik tüketiminin geçen aya göre yüzde 30 civarında arttığı da belirtildi. Bununla birlikte Bitcoin madenciliği için üretilen elektrikten daha fazla elektrik üreten üç Afrika ülkesi var: Mısır, Güney Afrika ve Cezayir.

Rusya Yasaklamıştı

Rusya, enerji fiyatları sebebiyle sanal para madenciliğinin en yoğun yapıldığı yerlerden bir tanesi. Rus yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamada, yurt içinde ve dışında birçok yatırımcının enerji fiyatları nedeniyle Rusya’yı tercih ederek büyük bir elektrik tüketimine yol açtığını fakat bunun ekonomiye geri dönmediğini ifade etmişlerdi.

Rus yetkililer, şehir içindeki yerleşimlerin fiziki koşulları göz önüne alındığında küçük bir yangının dahi dakikalar içinde tüm apartmanlara yayılabileceğinden endişe ettikleri için Bitcoin madenciliğinin yerleşim yerlerinde yapılmasını yasaklamışlardı.