BlackBerry ve Microsoft’tan Önemli Ortaklık

Akıllı telefon piyasasında istediklerini elde edemeyen iki teknoloji devi BlackBerry ve Microsoft, çok önemli bir ortaklığa imza attı. İkili, iş telefonlarını daha güvenli hale getirmek için bulut ve ürün teknolojileri geliştirecek.

Bir dönemin ikonik telefon modellerine imza atan BlackBerry, akıllı telefon devrimiyle birlikte piyasadaki ağırlığını iyiden iyiye kaybetti. Yazılım devi Microsoft ise, 2013 yılında Finlandiyalı telefon üreticisi Nokia’yı satın almış ancak hedeflerine ulaşamayınca Tayvan merkezli Foxconn'a satmıştı.

Dolayısıyla iki dev şirketin akıllı telefonlara dair hayalleri suya düşmeden önce sıkı birer rakip olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bugün gelinen noktada cihazlarıyla rekabet edemeyen ikili, artık çeşitli alanlardaki hizmetleriyle mobil piyasada var olmak istiyor.

Bu amaçla önemli bir ortaklığa imza BlackBerry ve Microsoft, bulut ve ürün teknolojileri geliştirerek, iş telefonlarını daha güvenli hale getirecek. Günlük kullanımdan ziyade bankalar, sağlık merkezleri, hukuk şirketleri ve devlet kurumları gibi yerlerde uygulanacak hizmetler, veri güvenliği açısından çok büyük bir önem taşıyacak.

BlackBerry imzalı UEM Cloud, Workspaces, Dynamics ve AtHoc gibi servisler, Microsoft’un bulut platormu Azure ile birlikte çalışacak. Ayrıca Microsoft’un Office 365 uyumlu mobil uygulamalarını BlackBerry’nin Dynamics platformu üzerinde kullanmak mümkün olacak.

Google’ın bulut tabanlı hizmeti G Suite ile rakabet edecek olan ikili, bakalım umdukları başarıyı yakalayabilecek mi?