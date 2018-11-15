Blizzard Bütün Oyunlarını Mobile Getirecek

Yılların bilgisayar oyunu geliştiricisi Blizzard, yakın zaman önce düzenlediği BlizzCon etkinliği sırasında yeni mobil oyunu Diablo Immortal ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. Bugün bir başka açıklama daha yapan Blizzard Yönetici Yapımcısı Allen Adham, şirketin başka mobil oyunlar daha geliştirdiğini söyledi.

Diablo hayranları, Blizzcon sırasında yeni bir Diablo oyunu duyurulacağını öğrendiklerinde, Diablo 4 beklentisine girmişlerdi. Fakat sahnede ansızın Diablo Immortal isimli mobil oyunu görünce hayal kırıklığına uğrayan oyuncular, mobil oyunun tanıtım videosunu dislike yağmuruna tutmuşlar ve videoyu YouTube tarihinin en beğenilmeyenlerinden bir tanesi yapmışlardı. Bu tepkiden sonra Blizzard’ın mobil oyunlara mesafe koyacağı düşünülse de Allen Adham’dan tam tersi bir açıklama geldi. Adham, “Elimizdeki bütün oyunların mobil versiyonlarını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Allem Adham’ın açıklamasının tamamıysa şöyle oldu: “Son birkaç yıldır birçoğumuz bilgisayarlardan ziyade mobil platformlarda oynamaya başladık. Şimdi birçok önemli oyun geliştirimiz bütün IP’lerimizin mobil oyunlarını yapmak için çalışıyorlar. Bazı oyunlar, Diablo: Immortal’da olduğu gibi, başka oyun stüdyolarıyla birlikte yapılacağı gibi bazılarını kendimiz geliştireceğiz ve ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Halihazırda Blizzard tarafından geliştirilmekte olan başka yapımlar da var. Geleceğimiz, geçmişimiz kadar aydınlık olacaktır.”