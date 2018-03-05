Blizzard Mobil Oyun İçin İş İlanı Verdi

Bilgisayar dünyasının en sevilen oyun geliştirme şirketlerinden Blizzard, bugüne kadar sadece Hearthstone isimli oyununu akıllı telefonlar ve tabletler için piyasaya çıkarmıştı. Fakat bugün resmi internet sitesi üzerinde açılan yeni bir iş ilanı, Blizzard’ın mobil rol yapma oyunu geliştirdiğine dair ipuçları verdi.

Blizzard, iş ilanında henüz duyurulmamış bir projede çalışmak üzere Tools Engineer aradığı bilgisine yer verdi. Bununla da kalmayan Blizzard, yeni pozisyonda çalışacak elemanın “mobil uygulamalar için içerik araçlarını tasarlayan ve uygulayan” bir mühendis olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca işe başvuracak kişilerin “RPG türündeki oyunlara dair tutkusunun” olması gerektiği belirtildi.

Her ne kadar Blizzard, iş ilanında açık açık mobil platformlar için rol yapma oyunu geliştirdiğini söylemese de bu yönde bir isteğinin olduğuna dair ipucu vermiş oldu. Daha önce de Blizzard başka bir iş ilanı açmış ve bu iş ilanında mobil platformlar için RTS oyunu geliştirebileceğine dair detaylar kullanmıştı.

İki mobil projenin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değilken, Blizzard’ın mobil platformlara dair yaklaşımının gün geçtikçe değiştirdiği ve yakın zaman sonra seri şekilde Blizzard’a ait mobil oyunların hazırlanabileceği de söylenenler arasında kendisine yer buldu.