Blizzard ve Nerf Anlaştı, İşte Overwatch Reaper Silahı

Geçtiğimiz gün Comic-Con International fuarı kapsamında Overwatch kullanıcılarını sevindirecek silahı duyuran Blizzard, bu silahın yalnızca ikonik olmadığını aynı zamanda Nerf olarak da kullanılabileceği belirtti. İşte Blizzard ve Hasbro'nun ortaklığında geliştirilen Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition:

Wight Reaper Blaster, Blizzard Entertainment ve NERF Rival markasının işbirliğinde geliştirilen ve ikonik Overwatch aksesuarlarını hayata geçiren seriden ilki olma özelliğini taşıyor. Overwatch'un Reaper karakteri için özel olarak renklendirilmiş Overwatch logolu özel Nerf Rival silahı saniyede 90 feet hızda ilerleyen sekiz mermiye sahip.

Ayrıca gösterge ve güvenlik kilidiyle de gerçek bir Nerf silahı olacak Wight Reaper Blaster, 40 milyonu aşkın oyuncuya sahip olan Overwatch için de güzel bir reklam olacaktır diye düşünülüyor. İlk olarak Mayıs ayında görülen bu blaster'ın 2019 yılında raflardaki yerini alacağı ifade ediliyor.

Hasbro ve Blizzard işbirliğinde geliştirilen Nerf silahının çıkış tarihi net olarak bilinmiyorken fiyatlandırma konusundan da bahsedilmedi. Fakat klasik Nerf silahlarından biraz daha pahalı olabileceğini belirtmek gerek.