Blood Remastered İçin Yeni Görüntüler Yayınlandı

Son dönemde birbirinden kaliteli yapımlar çıkıyor olsa da zaman zaman oyuncular olarak geçmişe dönüp, eski oyunları oynamayı istemiyor değiliz. Bu açıdan Xbox One konsolunun geriye uyumluluk özelliği ve HD Remastered oyunların değeri büyük oluyor. Bu sayede, eski oyunları modern platformlarda sorunsuzca oynayabiliyoruz. Bu sayede birçok oyuna yeniden erişim sağlayabilmiştik ve bunlardan bir yenisi de Blood Remastered olacak. Çıkış tarihi henüz belli olmayan oyun için yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Aralık ayında duyurusu yapılan Blood Remastered, Nightdive Studios tarafından geliştiriliyor. Eğer geliştirici stüdyoya yardım etmekte olan KEX projelerinin baş geliştiricisi Samuel Villarreal tarafından önce paylaşılıp sonra da silinen Twitter gönderisine bakacak olursak, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Şimdilik ne geliştirici stüdyo Nightdive Studios, ne de yayıncı Atari herhangi bir duyuru yapmadılar, ama yirmi dört adet yeni ekran görüntüsü yayınlandı. Bu yeni ekran görüntülerinde, senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanların, mücadele vereceğimiz düşmanların ve bu mücadele sırasında kullanacağımız silahların birçoğu görülebiliyor.

Blood Remastered Ekran Görüntüleri

Esasen Monolith Productions tarafından geliştirilmiş olan Blood, 1997 yılında PC için satışa sunulmuştu. Caleb isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda, Chernobog isimli karanlık bir tanrıdan intikam almaya çalışıyorduk. Oldukça aksiyon dolu bir oynanış sunan Blood, şu sıralarda artık standart olan birçok elementi ilk kez gördüğümüz oyun olmuştu.