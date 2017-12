Blue Origin, Uzay Turizminde Kullanacağı Roketini Test Etti

Uzay turizmi, insanoğlunun en büyük hayallerinden bir tanesi. Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan ve uzay araştırmaları yapan bir şirket olan Blue Origin, bu hedefi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor.

Uzay hakkında hayalleri olan tek kişinin Elon Musk olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. SpaceX kadar olmasa da havacılık ve uzay araştırmaları konusunda önemli adımlar atan Blue Origin, Jeff Bezos'un liderliğinde yeni nesil uzay kapsülünü ilk kez uzaya fırlattı.

Uzay turizmi hedefini gerçekleştirmek amacıyla New Shepard roketinin testlerine yeniden başlayan Blue Origin, yeni Crew Capsule 2.0 kapsülünü de ilk kez uzaya fırlattı. 100 kilometre yüksekliğe fırlatılan uzay kapsülü, başarılı bir şekilde dünyaya indirildi.

14 aylık bir aradan sonra tekrar başlanan fırlatma testleri, uzay turizminin bir parçası olacak müşterileri nelerin beklediği konusunda güzel bir resim çiziyor. Jeff Bezos, uzay turizmine katılacak müşterilerin istedikleri zaman koltuklarından kalkabileceklerini ve uzay deneyiminin tadına sonuna kadar varabileceklerini ifade etti. İlk kez 2015'te test edilen New Shepard, bu süreçte çıktığı 6 görevi de başarıyla tamamlamıştı.

First use of our landing pad bot #Blue2D2. @blueorigin pic.twitter.com/Ht2P7yVwEs