Blue Origin, Yeni Roketinin Motorları için Fabrika Kuracak

Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin, New Glenn adındaki roketinin motorları için Alabama, Huntsville'de bir fabrika inşa etmeye başladı.

Bezos’un hayallerine ulaşmak için kurduğu tek şirket Amazon değil. 2000 yılında havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin’i kuran ünlü girişimci, uzaya çok daha az maliyetle ve tam güvenlikle kişisel yolculuklar yapabilmeyi mümkün kılmak istiyor.

Bezos’un uzay turizmi alanındaki en dişli rakibi ise Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması. Yeniden kullanılabilir roketi New Shepard’ı 10’uncu kez başarılı bir şekilde gökyüzüne fırlatan Blue Origin, uzay turizmi hedefine emin adımlarla ilerliyor.

İnsanların uzaydan dünyayı 4 dakikalığına izleyebilmesinin en güvenli ve en az masraflı yolunu bulmaya çalışan Blue Origin, testlerin başarısına göre bu yıl içinde ilk insanlı denemeyi yapabilir. Bu eşsiz yolcuğun bedeli ise 200 bin dolar olacak.

ABD’li şirket, bir yandan test uçuşları gerçekleştirirken, diğer yandan da New Glenn adındaki yeni roketi üzerinde çalışıyor. Alabama, Huntsville'de bir fabrika inşa etmeye hazırlanan Blue Origin, burada New Glenn’in motorlarını üretecek. Fabrika ayrıca New Glenn'in ikinci aşaması için kullanılan BE-3U motorlarını da yapacak.

Üretimin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil; ancak New Glenn roketinin 2021 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket ayrıca daha önce Saturn V ve Space Shuttle motorlarını test etmek için kullanılan NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir binayı almak için de çalışıyor.