BMW'nin Elektrikli Motor Konsepti Şık Görüntüsüyle Tanıtıldı

Her ne kadar standarda kaçsa bile yine de şık bir görünümden vazgeçmeyen BMW, bu aralar yeni denemeler yapıyor. Motor üretimi ile ilgili önemli başarılar elde etmiş olan BMW, çalışmalarını elektrikli motor konseptine doğru taşımaya çalışacak gibi görünüyor. Dünya piyasasındaki uçaklar da dahil olmak üzere, bütün araçların elektrikli olmaya başlaması bunda önemli bir etken.

Şirketin bu defa tanıttığı elektrikli motor, daha çok konsept dediğimiz türden. Yani ne zaman piyasaya çıkacağını söylemek pek mümkün değil. BMW'nin bu yeni elektrikli motoru sayesinde ilerleyen yıllarda elektrikli araçların ve motorların nereye doğru gideceğini görebiliriz.

BMW elektrikli motor konsepti alışık olduğumuz türden

Bütün bankaların kendine özgü ince tasarımları olduğunu söyleyebiliriz. BMW’ye ait ince tasarımlar ve detaylar bu elektrikli motor konseptinde de kendisine yer bulabildi. Böylece BMW ürünlerine alışan kişiler, bu elektrikli motoru kullandığında herhangi bir yabancılık hissi yaşamayacak.

BMW motorrad baş tasarımcısı olarak bilinen Edgar Heinrich, motorun tasarımını yaptığı sırada BMW Motorrad’in karakteristik özelliklerini de araca taşıdığını ifade etti. Ayrıca diğer BMW motorlarından farklı olarak normalde motorun bulunduğu yere aracın bataryalarını ve soğutma sistemini yerleştirdi.

Şirket tarafından tanıtılan tek araç bu olmadı. Aynı zamanda elektrikli spor aracı Vision M Next’i hayranlarıyla tanıştıran otomotiv devi, ilerleyen yıllarda ne tür elektrikli araçlar çıkaracağını da gösterecek. Peki sizce de BMW elektrikli motor üreterek doğru bir adım mı attı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.